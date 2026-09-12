Hathras News: मेले के आपातकालीन मार्ग रहेंगे अतिक्रमणमुक्त

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डीएम ने मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुव्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने मेले के शुभारंभ से पूर्व पूरे क्षेत्र में ड्राई रन कराने को कहा। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, अग्निशमन, भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन सेवाओं, प्रकाश और जल निकासी व्यवस्थाओं का परीक्षण कर कमियों को तत्काल दूर कराने पर जोर दिया।उन्होंने प्रवेश और निकास मार्ग अलग-अलग रखने और पार्किंग को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। संवेदनशील क्षेत्रों, झूलों और दुकानों पर अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। फायर सर्विस और पुलिस कैंप रणनीतिक स्थानों पर तैनात रहेंगे। बारिश को देखते हुए जलनिकासी, तालाब की ड्रेनिंग, मिट्टी भराई, डस्टबिन और नियमित कूड़ा उठान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।डीएम ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पंडाल-शेड का दायरा बढ़ाया गया है। दुकानों और झूलों तक सुगम पहुंच के लिए इंटरलॉकिंग और स्थायी बैरिकेडिंग भी कराई गई है।