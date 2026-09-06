Hathras News: सिटी में आज

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पीएचसी : जिले की सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे

सत्संग

गोशाला रोड : संत कृपाल आश्रम में रुहानी सत्संग का आयोजन सुबह आठ बजे

राम कथा

सहपऊ : कस्बे में श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 2:00 बजे

भागवत कथा

सहपऊ : कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे

जन्मोत्सव

हाथरस : आंधीवाल पैलेस डिब्बा गली में जाहरवीर गोगा जन्मोत्सव कार्यक्रम शाम छह बजे

जन आरोग्य मेला