Hathras News: सिटी में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:52 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:52 AM IST
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जन आरोग्य मेला
पीएचसी : जिले की सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे
सत्संग
गोशाला रोड : संत कृपाल आश्रम में रुहानी सत्संग का आयोजन सुबह आठ बजे
राम कथा
सहपऊ : कस्बे में श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 2:00 बजे
भागवत कथा
सहपऊ : कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे
जन्मोत्सव
हाथरस : आंधीवाल पैलेस डिब्बा गली में जाहरवीर गोगा जन्मोत्सव कार्यक्रम शाम छह बजे
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पीएचसी : जिले की सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे
सत्संग
गोशाला रोड : संत कृपाल आश्रम में रुहानी सत्संग का आयोजन सुबह आठ बजे
राम कथा
सहपऊ : कस्बे में श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 2:00 बजे
भागवत कथा
सहपऊ : कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे
जन्मोत्सव
हाथरस : आंधीवाल पैलेस डिब्बा गली में जाहरवीर गोगा जन्मोत्सव कार्यक्रम शाम छह बजे