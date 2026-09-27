Hathras News: आज खास

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-श्रीकृष्ण गोशाला रोड : कृपाल आश्रम में रुहानी सत्संग सुबह 8 बजे।

-चंदपा : क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 10 बजे।



-नगरिया पट्टी देवरी : डे नाइट कबड्डी टूर्नामेंट सुबह 10 बजे।

- हाथरस : जिले के सभी पीएचसी पर जन आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे।