Hathras News: लगातार बारिश का असर, शनिवार माह का सबसे ठंडा दिन

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सितंबर महीने के मौसम पर नजर डालें तो 9, 10 और 23 सितंबर को सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था, जब पारा 35 डिग्री तक पहुंच गया था। इसके विपरीत 26 सितंबर (शनिवार) को बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आई और यह माह का सबसे कम तापमान वाला दिन रहा।न्यूनतम तापमान गिरकर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं दिन का अधिकतम तापमान भी घटकर मात्र 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच सिमटकर रह गया। आपदा प्रबंधन के जिला समन्वयक लेखराज के अनुसार शनिवार को जिले में कुल सात एमएम बारिश दर्ज की गई। हालांकि, बारिश के कारण शहर के कुछ निचले इलाकों और मार्गों पर कीचड़ की स्थिति भी बनी, जिससे राहगीरों को परेशानी हुई। बाजारों में भीड़ न होने के कारण कारोबार भी प्रभावित रहा। कृषि मौसम तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि रविवार दोपहर तक बौछारें बनी रहेंगी और इसके बाद मौसम साफ होना शुरू होगा। सोमवार को मौसम पूरी तरह साफ रहेगा।