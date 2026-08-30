Hathras News: लड्डू गोपाल.. छोटू नहीं अब चाहिए बड़े और मोटू
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 30 Aug 2026 01:45 AM IST
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लड्डू गोपाल का जिक्र होते ही भगवान की छोटी सी मूर्ति जेहन में घूमने लगती है लेकिन अब लोगों को छोटे नहीं बल्कि बड़े और मोटे (वजनदार) लड्डू गोपाल चाहिए। बाजार ने भी लोगों की इस चाह को पूरा किया है। पांच से 25 किलोग्राम वजन वाली लड्डू गोपाल की मूर्तियां 1200-1500 रुपये प्रति किलो दाम पर बाजार में उपलब्ध हैं।
पीतल की यह मूर्तियां वृंदावन और मुरादाबाद में करीगरों की ओर से तैयार हुई हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति की फिनिशिंग, नक्काशी और डिजाइन के आधार पर उनकी अंतिम कीमतें तय की जा रही हैं। व्यापारी सोनू गुप्ता ने बताया कि इस बार लोगों में बड़े आकार वाले लड्डू गोपाल को घर ले जाने की चाह अधिक है।
पांच, 11 और 25 किलोग्राम तक के लड्डू गोपाल मुरादाबाद और वृंदावन से मंगवाए गए हैं। इनकी चमक और बारीक नक्काशी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। व्यापारी बंटी अग्रवाल बताते हैं कि छोटे साइज के लड्डू गोपाल की नियमित मांग रहती है, लेकिन इस बार तमाम भक्त विशेष ऑर्डर देकर 15 से 20 किलोग्राम वजन तक के लड्डू गोपाल की मूर्ति खरीद रहे हैं।
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विशेष डिजाइन पर अलग दाम
दुकानदारों के अनुसार विशेष डिजाइन वाली मूर्तियों के दाम कुछ अलग हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति में आंखों सहित अन्य प्रकार के रंगों के उपयोग में करीब 1200 रुपये का अलग का खर्च आ रहा है। मूर्तियों के साथ पोशाक, झूला, मुकुट, बांसुरी और शृंगार सामग्री की खरीदारी भी खूब हो रही है।
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पीतल की यह मूर्तियां वृंदावन और मुरादाबाद में करीगरों की ओर से तैयार हुई हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति की फिनिशिंग, नक्काशी और डिजाइन के आधार पर उनकी अंतिम कीमतें तय की जा रही हैं। व्यापारी सोनू गुप्ता ने बताया कि इस बार लोगों में बड़े आकार वाले लड्डू गोपाल को घर ले जाने की चाह अधिक है।
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पांच, 11 और 25 किलोग्राम तक के लड्डू गोपाल मुरादाबाद और वृंदावन से मंगवाए गए हैं। इनकी चमक और बारीक नक्काशी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। व्यापारी बंटी अग्रवाल बताते हैं कि छोटे साइज के लड्डू गोपाल की नियमित मांग रहती है, लेकिन इस बार तमाम भक्त विशेष ऑर्डर देकर 15 से 20 किलोग्राम वजन तक के लड्डू गोपाल की मूर्ति खरीद रहे हैं।
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विशेष डिजाइन पर अलग दाम
दुकानदारों के अनुसार विशेष डिजाइन वाली मूर्तियों के दाम कुछ अलग हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति में आंखों सहित अन्य प्रकार के रंगों के उपयोग में करीब 1200 रुपये का अलग का खर्च आ रहा है। मूर्तियों के साथ पोशाक, झूला, मुकुट, बांसुरी और शृंगार सामग्री की खरीदारी भी खूब हो रही है।