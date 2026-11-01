हाथरस: फाइलों में उलझी पेंशन, दफ्तरों में भटक रहे 74 हजार लाभार्थी, महीनों से नहीं मिली वृद्धा-विधवा पेंशन
बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए त्योहार की खुशियां भी आर्थिक तंगी के बीच फीकी पड़ती नजर आ रही हैं। दिवाली जैसे बड़े त्योहार से पहले पेंशन मिलने की आस लगाए बैठे आवेदकों को जब खाते में धनराशि नहीं मिली तो उनकी निराशा और बढ़ गई।
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हाथरस जिले में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी इन-दिनों सरकारी दफ्तरों में ठोकरें खा रहे हैं। किसी ने एक साल पहले तो किसी ने दो साल पहले पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उनके खातों में पेंशन की धनराशि नहीं पहुंची है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि केवल नए आवेदक ही नहीं, बल्कि पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे कई लाभार्थियों को भी पिछले कई महीनों से पेंशन का इंतजार है। जिले में वर्तमान में 74 हजार पेंशनार्थी हैं। पेंशन की आस में बार-बार कार्यालय पहुंचने वाले इन जरूरतमंदों को अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है।
आर्थिक रूप से कमजोर इन लोगों के लिए कार्यालयों तक पहुंचना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। इसके बावजूद हर बार उम्मीद लेकर जाने वाले इन आवेदकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। इन बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए त्योहार की खुशियां भी आर्थिक तंगी के बीच फीकी पड़ती नजर आ रही हैं। दिवाली जैसे बड़े त्योहार से पहले पेंशन मिलने की आस लगाए बैठे आवेदकों को जब खाते में धनराशि नहीं मिली तो उनकी निराशा और बढ़ गई। किसी को दवा के लिए रुपये चाहिए तो किसी को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
मेरी वृद्धावस्था पेंशन कई महीनों से नहीं आई है। पेंशन नहीं मिलने के कारण मुझे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।-कमल सिंह निवासी बिसावर।
मेरी दिव्यांग पेंशन पिछले सात महीने से खाते में नहीं आई है। पेंशन के संबंध में जानकारी और समाधान के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा चुका हूं।-बसंतलाल निवासी बिसावर।
मेरी दिव्यांग पेंशन कई महीनों से नहीं मिली है। पेंशन बंद होने से मुझे आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार पर आर्थिक तंगी झेलनी पड़ेगी।-प्रेम सिंह निवासी बिसावर।
शासन स्तर से स्पर्श पोर्टल के जरिये पेंशन भेजी जाएगी। इस कारण पेंशन आने में कुछ देरी हो गई है। दिवाली से पूर्व पेंशनार्थियों के खातों में पेंशन पहुंच जाएगी।-सरिता सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी।
किस योजना के कितने लाभार्थी
- वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी : 34,000
- विधवा पेंशन के लाभार्थी : 33000
- दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी : 7000