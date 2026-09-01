Hathras News: सुबह आठ से रात नौ बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद

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पुलिस प्रशासन ने नो एंट्री समय के दौरान दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक व्यावसायिक वाहनों के आवागमन में विशेष छूट दी है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम, एलपीजी, दूध, और दवा आपूर्ति से जुड़े वाहनों को नो एंट्री से मुक्त रखा गया है।अनाज मंडी में आने और वहां से बाहर निकलने वाले सभी भारी एवं मध्यम व्यावसायिक वाहन केवल रुहेरी चौराहे से होकर ही आवागमन करेंगे। मंडी के किसी भी वाहन को शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने बताया कि नो एंट्री के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसमें कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।यह रहेगा डायवर्जन प्लान-आगरा से अलीगढ़ मार्ग : आगरा की ओर से आने वाले वाहन थाना चंदपा के नगला भूस से बाईपास होकर अलीगढ़ जाएंगे। शहर के भीतर प्रवेश पर प्रतिबंधित रहेगा।-अलीगढ़/बरेली से आगरा मार्ग : अलीगढ़ व बरेली हाईवे से आने वाले वाहन कोतवाली हाथरस गेट के रुहेरी चौराहे से बाईपास होते हुए आगरा जाएंगे।-सिकंदराराऊ/मथुरा-बरेली हाईवे : सिकंदराराऊ की ओर से आने वाले वाहन हाथरस जंक्शन के मेंडू से बाईपास होकर अपने गंतव्य को निकलेंगे।-राया/मुरसान मार्ग : राया व मुरसान की तरफ से आने वाले वाहन हतीसा पुल (कोतवाली हाथरस गेट) से बाईपास होकर जाएंगे।-एटा-जलेसर मार्ग : एटा-जलेसर की तरफ से आने वाले व्यावसायिक वाहनों को कोतवाली सदर स्थित गंदा नाला पर रोक दिया जाएगा।