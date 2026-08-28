फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Elderly man dies after being hit by a train.

Hathras News: ट्रेन की चपेट में आकर वृद्ध की मौत

Fri, 28 Aug 2026 02:20 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 28 Aug 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Elderly man dies after being hit by a train.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
हाथरस जंक्शन क्षेत्र में हाजीपुर फाटक के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 75 वर्षीय रक्षपाल सिंह निवासी बघराया की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक उनका इकलौता बेटा सतीश कुमार कैलोरा चौराहे पर पशु पैठ में गाय खरीदने गया था। रक्षपाल सिंह भी उसके पीछे-पीछे वहां जा रहे थे। हादसे की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए और शव देखकर बिलखने लगे। हाथरस जंक्शन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed