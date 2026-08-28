Hathras News: ट्रेन की चपेट में आकर वृद्ध की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 28 Aug 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
हाथरस जंक्शन क्षेत्र में हाजीपुर फाटक के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 75 वर्षीय रक्षपाल सिंह निवासी बघराया की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई।
पुलिस के मुताबिक उनका इकलौता बेटा सतीश कुमार कैलोरा चौराहे पर पशु पैठ में गाय खरीदने गया था। रक्षपाल सिंह भी उसके पीछे-पीछे वहां जा रहे थे। हादसे की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए और शव देखकर बिलखने लगे। हाथरस जंक्शन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाद
विज्ञापन
पुलिस के मुताबिक उनका इकलौता बेटा सतीश कुमार कैलोरा चौराहे पर पशु पैठ में गाय खरीदने गया था। रक्षपाल सिंह भी उसके पीछे-पीछे वहां जा रहे थे। हादसे की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए और शव देखकर बिलखने लगे। हाथरस जंक्शन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाद
विज्ञापन