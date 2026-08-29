Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 29 Aug 2026 01:43 AM IST
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- कुरसंडा : राजकीय महाविद्यालय में खेल दिवस पर खेल प्रतियोगिता सुबह 11 बजे।
- सादाबाद : भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का तहसील पर धरना-प्रदर्शन सुबह 11 बजे।
-स्टेडियम : जिला खेल स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
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- सादाबाद : भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का तहसील पर धरना-प्रदर्शन सुबह 11 बजे।
-स्टेडियम : जिला खेल स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।