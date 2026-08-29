हाथरस: मुरसान के बड़ा बाजार चौराहे पर दुकानदार पर फायरिंग, 11 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, एक गिरफ्तार
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 29 Aug 2026 10:48 AM IST
सार
आरोपी बाइकों पर दुकानदार की दुकान पर पहुंचे। आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और तमंचे लहराते हुए भाग निकले। उनमें से एक आरोपी को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।
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विस्तार
मुरसान कस्बे के बड़ा बाजार चौराहे पर बृहस्पतिवार रात करीब नौ बजे एक दुकानदार पर फायरिंग की गई। घटना से बाजार के दुकानदारों में दहशत का माहौल है। मामले में पुलिस ने सात नामजद और चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
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पीड़ित दुकानदार रविंद्र सिंह के अनुसार बड़ा बाजार चौराहे पर उनकी दुकान है। बृहस्पतिवार की रात करीब नौ बजे करन, दीपक, राधेश्याम, जीतू, सुमित, अर्जुन, सूरज निवासी नगला उदय सिंह मुरसान और तीन-चार अन्य लोग बाइकों पर उनकी दुकान पर पहुंचे। रविंद्र के अनुसार आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और तमंचे लहराते हुए भाग निकले।
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इसके बाद उन्होंने अपने भाई पिंटू के साथ आरोपियों का पीछा किया। इगलास रोड पर आरोपियों ने उनके भाई पिंटू पर भी फायर किया, जिसमें वह बाल-बाल बच गया। बाद में अन्य दुकानदारों के साथ वह कोतवाली पहुंचे। मुरसान कोतवाली प्रभारी गिरीश चंद्र गौतम ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। गांव नगला उदय सिंह निवासी सूरज को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है।
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