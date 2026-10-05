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Hathras News: गलत दिशा से आए मैक्स लोडर ने डॉक्टर की कार में मारी टक्कर

Mon, 05 Oct 2026 02:34 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:34 AM IST
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A Max Loader coming from the wrong direction rammed into the doctor's car
हसायन क्षेत्र में हादसे में क्षतिग्रस्त कार। सोशल मीडिया - फोटो : samvad
राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगला कांच गांव के पास रविवार को गलत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार मैक्स लोडर ने डॉक्टर की वैगनआर कार में सामने से टक्कर मार दी। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और डॉक्टर अरुण कुमार सिंह गंभीर घायल हो गए।
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डॉक्टर अरुण कुमार सिंह हाथरस से हसायन इमरजेंसी ड्यूटी के लिए आ रहे थे। सलेमपुर चौकी के पास हादसा हुआ। टक्कर के बाद डॉक्टर कार में ही फंस गए। उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
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हादसे के बाद मैक्स लोडर चालक वाहन लेकर हाथरस की ओर भाग गया। सूचना पर सलेमपुर चौकी प्रभारी मनु यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल डॉक्टर को हसायन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
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