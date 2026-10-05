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Hathras News: पुरदिलनगर रोड पर फिर फिंकवाया कूड़ा, लोग परेशान

Mon, 05 Oct 2026 02:42 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:42 AM IST
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Garbage dumped again on Purdilnagar Road; residents distressed
पुरदिलनगर रोड की पटरी पर डाला गया कूड़ा  - फोटो : samvad
नगर पालिका ने पुरदिलनगर रोड की पटरी पर दोबारा कूड़ा फिंकवाना शुरू कर दिया है। इससे उठ रही दुर्गंध से स्थानीय लोग परेशान हैं। पहले शिकायत के बाद यहां कूड़ा डालना बंद कर दिया गया था, लेकिन पिछले 15 दिन से यह सिलसिला फिर शुरू हो गया है।
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नगर पालिका ने गड़ी बुद्ध खा रेलवे फाटक के आगे एक डंपिंग ग्राउंड बनाया है। हालांकि यह डंपिंग ग्राउंड आज तक चालू नहीं हो सका है। इसके चालू न होने के कारण पालिका कासगंज रोड और एटा रोड पर भी कूड़ा डलवाती रही है। शिकायत मिलने पर एक रोड पर कूड़ा डालना बंद कर दूसरे पर शुरू कर दिया जाता है। अब कूड़े से भरे ट्रैक्टर पुरदिलनगर रोड पर खाली किए जा रहे हैं।
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हालात इतने खराब हो गए हैं कि कूड़ा पटरी के अलावा सड़क पर भी फैल गया है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निवासी महेश चंद ने बताया कि डंपिंग ग्राउंड चार साल पहले बना था, लेकिन वहां तक वाहनों के जाने के लिए अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। नगर पालिका अध्यक्ष मुशीर अहमद कुरैशी ने बताया कि बारिश के कारण डंपिंग ग्राउंड तक सड़क नहीं बन पाई थी। अब सड़क बनवाई जाएगी और इसके बाद पूरे शहर का कूड़ा वहीं डाला जाएगा।
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