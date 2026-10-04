सिकंदराराऊ: पेट्रोल पंप के पास जेसोबी खड़ी करने पर युवक को पीटा, जेसीबी तोड़ी, चार नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव टोली में पेट्रोल पंप के निकट जेसीबी मशीन को खड़ी कर जा रहे युवक को नामजदों ने मारपीट कर घायल कर दिया। जेसीबी मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित ने कोतवाली में चार नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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कोतवाली क्षेत्र के गांव हीरापुर निवासी सुधीर कुमार पुत्र राम वकील ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वह दो अक्टूबर गांव टोली पर स्थित जिओ पेट्रोल पम्प के पास अपनी जेसीबी मशीन को खड़ी करके अपने गांव जा रहा था। तभी राजेश निवासी गांव टोली ,रामकिशन उर्फ टिंकू , हिमांशू निवासीगण बरसामई थाना हसायन व आशू निवासी नगला उदैया थाना हसायन गाली गलौज करते हुए आए।जब उसने गाली गलौज का विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गया। आरोपियों ने उसकी जेसीबी मशीन का कूलेंट पाइप को फाड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले जांच शुरू कर दी है।