Hathras News: सपना चौधरी के कार्यक्रम की अनुमति के लिए आयोजकों ने लगाई गुहार

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संगीत सम्मेलन के संयोजक जय शर्मा ने बताया कि सपना चौधरी की बुकिंग करीब 15 दिन पहले की गई थी। कार्यक्रम से ठीक दो दिन पहले अनुमति न मिलने से आयोजकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कार्यक्रम रद्द होने पर अग्रिम राशि वापस मिलना भी मुश्किल दिख रहा है।कार्यक्रम अध्यक्ष मुनेश पाल बघेल ने कहा कि हाथरस मेले की अपनी सांस्कृतिक गरिमा है। यहां पहले भी बड़े कलाकारों के कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित होते रहे हैं। सपना चौधरी के कार्यक्रम को लेकर जनता में उत्साह है। आयोजक प्रशासन के साथ किसी तरह का विवाद नहीं चाहते। उन्होंने जनभावनाओं, मेले की साख और आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक रुख अपनाने की अपील की है।15 दिन पहले हुई थी बुकिंगआयोजकों के अनुसार सपना चौधरी के कार्यक्रम की बुकिंग करीब 15 दिन पहले की गई थी। इसके लिए आठ लाख रुपये अग्रिम दिए गए हैं। कार्यक्रम रद्द होने की स्थिति में यह राशि वापस मिलना मुश्किल बताया जा रहा है। आयोजकों ने प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण से जुड़ी सभी शर्तें मानी जाएंगी। उन्होंने आवश्यक शर्तों के साथ कार्यक्रम की अनुमति देने का आग्रह किया है