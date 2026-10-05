फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Organizers appealed for permission to hold Sapna Choudhary's event.

Hathras News: सपना चौधरी के कार्यक्रम की अनुमति के लिए आयोजकों ने लगाई गुहार

Mon, 05 Oct 2026 02:44 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
Organizers appealed for permission to hold Sapna Choudhary's event.
मेला श्री दाऊजी महाराज के संगीत सम्मेलन में सपना चौधरी के प्रस्तावित कार्यक्रम को प्रशासनिक स्तर पर रद्द किए जाने के बाद आयोजकों ने प्रतिक्रिया दी है। आयोजकों ने जिला प्रशासन से मानवीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की मांग की है। उन्होंने सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन की सभी शर्तों का पालन करते हुए कार्यक्रम की अनुमति देने का आग्रह किया है।
विज्ञापन

संगीत सम्मेलन के संयोजक जय शर्मा ने बताया कि सपना चौधरी की बुकिंग करीब 15 दिन पहले की गई थी। कार्यक्रम से ठीक दो दिन पहले अनुमति न मिलने से आयोजकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कार्यक्रम रद्द होने पर अग्रिम राशि वापस मिलना भी मुश्किल दिख रहा है।
विज्ञापन

कार्यक्रम अध्यक्ष मुनेश पाल बघेल ने कहा कि हाथरस मेले की अपनी सांस्कृतिक गरिमा है। यहां पहले भी बड़े कलाकारों के कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित होते रहे हैं। सपना चौधरी के कार्यक्रम को लेकर जनता में उत्साह है। आयोजक प्रशासन के साथ किसी तरह का विवाद नहीं चाहते। उन्होंने जनभावनाओं, मेले की साख और आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक रुख अपनाने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

15 दिन पहले हुई थी बुकिंग
आयोजकों के अनुसार सपना चौधरी के कार्यक्रम की बुकिंग करीब 15 दिन पहले की गई थी। इसके लिए आठ लाख रुपये अग्रिम दिए गए हैं। कार्यक्रम रद्द होने की स्थिति में यह राशि वापस मिलना मुश्किल बताया जा रहा है। आयोजकों ने प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण से जुड़ी सभी शर्तें मानी जाएंगी। उन्होंने आवश्यक शर्तों के साथ कार्यक्रम की अनुमति देने का आग्रह किया है
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed