हाथरस सड़क हादसा: कार से टकराई नीलगाय, बाल-बाल बचे कार सवार, ड्राइवर को आई मामूली चोट

सादाबाद-जलेसर मार्ग पर सहपऊ कोतवाली के पास एक कार से नीलगाय टकरा गई। हादसे में कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि कार में सवार युवकों को चोट नहीं पहुंची केवल ड्राइवर को मामूली चोट लगी थी। थोड़ी देर बाद सभी कार सवार अपने गतव्य स्थान को चले गए।

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इधर, गोसवकों को नीलगाय के घायल होने की सूचना मिलने पर वह एंबुलेंस लेकर घटना स्थल पर पहुंचे और नीलगाय को उपचार के लिए बरसाना गोशाला भेज दिया है। इस दौरान गोसेवक दिव्यांशु शर्मा एवं उनकी टीम के अन्य सदस्य शामिल थे। कार सवारों ने घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी थी।