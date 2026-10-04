हाथरस सड़क हादसा: कार से टकराई नीलगाय, बाल-बाल बचे कार सवार, ड्राइवर को आई मामूली चोट
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 04 Oct 2026 06:05 PM IST
सार
गोसवकों को नीलगाय के घायल होने की सूचना मिलने पर वह एंबुलेंस लेकर घटना स्थल पर पहुंचे और नीलगाय को उपचार के लिए बरसाना गोशाला भेज दिया है।
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विस्तार
सादाबाद-जलेसर मार्ग पर सहपऊ कोतवाली के पास एक कार से नीलगाय टकरा गई। हादसे में कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि कार में सवार युवकों को चोट नहीं पहुंची केवल ड्राइवर को मामूली चोट लगी थी। थोड़ी देर बाद सभी कार सवार अपने गतव्य स्थान को चले गए।
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इधर, गोसवकों को नीलगाय के घायल होने की सूचना मिलने पर वह एंबुलेंस लेकर घटना स्थल पर पहुंचे और नीलगाय को उपचार के लिए बरसाना गोशाला भेज दिया है। इस दौरान गोसेवक दिव्यांशु शर्मा एवं उनकी टीम के अन्य सदस्य शामिल थे। कार सवारों ने घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी थी।
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