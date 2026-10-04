फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Nilgai collided with car

हाथरस सड़क हादसा: कार से टकराई नीलगाय, बाल-बाल बचे कार सवार, ड्राइवर को आई मामूली चोट

Sun, 04 Oct 2026 06:05 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 04 Oct 2026 06:05 PM IST
सार

गोसवकों को नीलगाय के घायल होने की सूचना मिलने पर वह एंबुलेंस लेकर घटना स्थल पर पहुंचे और नीलगाय को उपचार के लिए बरसाना गोशाला भेज दिया है।

विज्ञापन
Nilgai collided with car
सड़क हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सादाबाद-जलेसर मार्ग पर सहपऊ कोतवाली के पास एक कार से नीलगाय टकरा गई। हादसे में कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि कार में सवार युवकों को चोट नहीं पहुंची केवल ड्राइवर को मामूली चोट लगी थी। थोड़ी देर बाद सभी कार सवार अपने गतव्य स्थान को चले गए। 

विज्ञापन


इधर, गोसवकों को नीलगाय के घायल होने की सूचना मिलने पर वह एंबुलेंस लेकर घटना स्थल पर पहुंचे और नीलगाय को उपचार के लिए बरसाना गोशाला भेज दिया है। इस दौरान गोसेवक दिव्यांशु शर्मा एवं उनकी टीम के अन्य सदस्य शामिल थे। कार सवारों ने घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed