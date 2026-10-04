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हाथरस: पति की हत्या के मुकदमे में समझौते का दबाव, धमकी, चार पर रिपोर्ट कर चल रही जांच

Sun, 04 Oct 2026 04:04 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 04 Oct 2026 04:04 PM IST
सार

रेलवे फाटक बंद होने के कारण वाहनों की कतार लगी थी। इसी दौरान मलखान सिंह और सुखवीर की पत्नी मालती देवी ने उसे रोक लिया। सुखवीर पति की हत्या के मामले में जेल में है। आरोप है कि दोनों ने मुकदमे में समझौता करने को कहा।

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Pressure for settlement in husband murder case
कोतवाली मुरसान, हाथरस - फोटो : संवाद

विस्तार
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पति की हत्या के मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने और धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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मुरसान थाने के गांव दयालपुर पेट्रोल पंप के पास रहने वाली मृतक सुनील की पत्नी अंजू ने बताया कि एक अक्तूबर की सुबह करीब 8:20 बजे वह स्कूटी से स्कूल जा रही थी। कंचना फाटक पर रेलवे फाटक बंद होने के कारण वाहनों की कतार लगी थी। इसी दौरान मलखान सिंह और सुखवीर की पत्नी मालती देवी ने उसे रोक लिया। सुखवीर पति की हत्या के मामले में जेल में है।
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आरोप है कि दोनों ने मुकदमे में समझौता करने को कहा। इन्कार करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उनके साथ दो अज्ञात लोग भी थे। अंजू के मुताबिक छह अगस्त को भी अनजान नंबर से तीन बार फोन आया था। कोतवाली प्रभारी गिरीशचंद्र गौतम ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है

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