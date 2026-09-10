Hardoi News: विद्युत उपकेंद्र की 33 केवीए लाइन बदलने पर भड़के ग्रामीण

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33 केवीए विद्युत उपकेंद्र तेरवा दहिगवां के अवर अभियंता राम कृपाल को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीण लियाकत अली, राणा प्रताप, सुषमा देवी, मो, गयास, धनंजय, अर्जुन वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में बिजली कटौती बढ़ गई है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। बिजली न आने से भीषण गर्मी में परेशानी हो रही है।ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत उपकेंद्र की आपूर्ति पहले कछौना से होती थी तब बिजली सही आती थी। अब उसको प्रेषण खंड मल्लावां से जोड़ दिया गया है। इससे अघोषित कटौती बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अगर समस्या का समाधान एक सप्ताह में न हुआ तो विरोध तेज किया जाएगा। ग्रामीणों ने पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग की।नई लाइन से आ रही समस्या, बेहतर होगी आपूर्ति, सही मिलेगा वोल्टेज33 केवीए तेरवा दहिगवां की आपूर्ति 132 केवीए संडीला से हो रही थी, जो कछौना होकर जाती थी। इस लाइन पर दो उपकेंद्र जुड़े हुए थे। मल्लावां के बीकापुर में 220 केवीए का उपकेंद्र शुरू हो गया है। इस कारण दूरी कम करने और बेहतर आपूर्ति के लिए 33 केवीए उपकेंद्र दहिगवां को 220 केवीए मल्लावां से जोड़ दिया गया है। अब 33 केवीए लाइन पर सिर्फ एक ही उपकेंद्र है। इससे क्षेत्र में 33 केवीए लाइन ट्रिप कम होगी और 220 केवीए से लाइन आने से वोल्टेज भी बेहतर होगा। अभी दो माह लाइन शुरू किए हुए हैं। इसलिए नई व्यवस्था के कारण समस्या आ रही है। -मो. सउद, अधिशासी अभियंता, प्रेषण खंड