Hardoi News: मर्जी से खुदकुशी कर रहे हैं... घर वालों को परेशान न किया जाए
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 10:42 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 10:42 PM IST
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हरपालपुर। कोतवाली क्षेत्र के पलिया निवासी युवती और अरवल थाना क्षेत्र के करनपुर निवासी युवक के शव बुधवार को लखनऊ में मिलने की जानकारी से परिजन बदहवास हो गए। दरअसल दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और एक आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली थी। बावजूद इसके सामाजिक ताने-बाने में स्वीकार्यता को लेकर परेशान होकर प्रेमी युगल के खुदकुशी किए जाने की चर्चा है। मौके से लखनऊ पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें लिखा है कि मर्जी से खुदकुशी कर रहे हैं... घर वालों को परेशान न किया जाए।
पलिया निवासी नरगिस (19) ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी। बीते 23 अगस्त को उसके पिता उस्मान ने हरपालपुर कोतवाली के अरवल थाना क्षेत्र के करनपुर निवासी अमित कुमार पर युवती को ले जाने का मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि 21 अगस्त की सुबह तीन बजे तक बेटी घर में थी इसके बाद अमित उसे ले गया। गांव में युवती के घर के सामने मेडिकल एजेंसी है। इसमें अमित सेल्समैन के रूप में काम करता था। यहीं दोनों की मुलाकात हुई थी और इसके बाद नजदीकियां बढ़ती चली गईं।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी लेकिन इस बीच नरगिस की तरफ से एक रिट हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। इस रिट पर कोतवाली पुलिस ने एक सितंबर को जवाब भी भेज दिया था। फिलहाल बृहस्पतिवार को शव आने के बाद दोनों के परिजन के चेहरे पर दुख के भाव नजर आए।
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हरिद्वार जाने की बात कहकर घर से गया था अमित
अमित यादव चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर का था। ताऊ वीरपाल बताते हैं कि परिवार को उसके प्रेम प्रसंग या घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अमित घर से यह कहकर गया था कि मेडिकल एजेंसी के मालिक के साथ हरिद्वार जा रहा है।
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पलिया निवासी नरगिस (19) ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी। बीते 23 अगस्त को उसके पिता उस्मान ने हरपालपुर कोतवाली के अरवल थाना क्षेत्र के करनपुर निवासी अमित कुमार पर युवती को ले जाने का मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि 21 अगस्त की सुबह तीन बजे तक बेटी घर में थी इसके बाद अमित उसे ले गया। गांव में युवती के घर के सामने मेडिकल एजेंसी है। इसमें अमित सेल्समैन के रूप में काम करता था। यहीं दोनों की मुलाकात हुई थी और इसके बाद नजदीकियां बढ़ती चली गईं।
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प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी लेकिन इस बीच नरगिस की तरफ से एक रिट हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। इस रिट पर कोतवाली पुलिस ने एक सितंबर को जवाब भी भेज दिया था। फिलहाल बृहस्पतिवार को शव आने के बाद दोनों के परिजन के चेहरे पर दुख के भाव नजर आए।
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हरिद्वार जाने की बात कहकर घर से गया था अमित
अमित यादव चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर का था। ताऊ वीरपाल बताते हैं कि परिवार को उसके प्रेम प्रसंग या घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अमित घर से यह कहकर गया था कि मेडिकल एजेंसी के मालिक के साथ हरिद्वार जा रहा है।