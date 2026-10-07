Hardoi News: सपाइयों ने कलक्ट्रेट गेट पर फूंका सीईसी का पुतला, ज्ञापन देकर बर्खास्तगी मांगी

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सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष शराफत अली के नेतृत्व में नगर पालिका परिसर स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता और नेता एकत्र हुए। यहां से पैदल मार्च करते हुए यह लोग कलक्ट्रेट गेट पहुंचे। यहां ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। इस दौरान शराफत अली ने कहा कि ज्ञानेश कुमार संविधान से मिले मतदान के अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर में मनमानी की गई और ज्ञानेश कुमार भाजपा एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इसके बाद सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। इस्तीफा न देने पर उन्हें बर्खास्त किया जाए। ज्ञापन देने वालों में सपा नेता अखिलेश पाठक, पूर्व विधायक अनिल वर्मा, महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव सुनीता मित्रा, अमित वाजपेयी, धर्मवीर यादव, प्रदीप राजवंशी आदि मौजूद रहे।