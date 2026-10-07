Hardoi News: उपचुनाव के लिए छह पोलिंग पार्टी गठित, प्रशिक्षण आज

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शाहाबादनगर के मोहल्ला खत्ता जमाल खां में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव मैदान में चार प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी अपने-अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। वहीं प्रशासन ने मतदान और मतगणना कराए जाने की व्यवस्थाएं जुटाने शुरू की हैं। सभासद पद के उपचुनाव के लिए चार मतदेय स्थल बनाए गए हैं। मतदान के साथ ही मतगणना के लिए कार्मिकों की ड्यूटी लगा दी गई है। कार्मिकों को विभागाध्यक्ष के माध्यम से ड्यूटी प्राप्त करा दी गई है। सहायक प्रभारी अधिकारी डीडीओ कमलेश कुमार ने बताया कि कार्मिकों को बृहस्पतिवार को विकास भवन में प्रशिक्षण दिया जाएगा।उपचुनाव में 2665 मतदाता करेंगे मताधिकारशाहाबाद में सभासद पद के उपचुनाव में वार्ड-19 मोहल्ला खत्ता जमाल खां में चार प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 2,667 मतदाता करेंगे। मतदान के लिए राष्ट्रपिता म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में चार मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इसमें कमरा नंबर 16 में 653, कमरा नंबर 17 में 604, कमरा नंबर 19 में 784 और कमरा नंबर 21 में 626 मतदाता मताधिकार करेंगे। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मतपत्र तैयार करा लिए गए हैं।