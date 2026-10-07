Hardoi News: 87 पोलिंग पार्टियां बनाई गईं, 12 और 15 को होगा प्रशिक्षण
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:37 PM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:37 PM IST
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हरदोई। लखनऊ खंड शिक्षक और स्नातक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव में मतदान कराने के लिए 87 पोलिंग पार्टियों का गठन किया गया है। पोलिंग पार्टियों को 12 और 15 अक्तूबर को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। दोनों ही प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों के साथ सभी कार्मिकों को बुलाया गया है।
शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव की चल रही प्रक्रिया में मतदान 23 और मतगणना 27 अक्तूबर को होगी। जिले में मतदान कराए जाने के लिए 20 मतदान केंद्रों पर 67 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। एक मतदेय स्थल पर पीठासीन अधिकारी के साथ तीन अन्य कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। एक पोलिंग पार्टी में चार कार्मिक रहेंगे। इन कार्मिकों को मतदान कराने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
मतदान कार्मिक एवं प्रशिक्षण के सहायक प्रभारी अधिकारी डीडीओ कमलेश कुमार ने बताया कि 87 पोलिंग पार्टियों का गठन किया गया है। कार्मिकों को ड्यूटी का वितरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष के माध्यम से कराया जा रहा है। विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि ड्यूटी आदेश प्राप्ति की जानकारी भी प्राप्त कराई जाए।
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बताया कि कार्मिकों को 12 और 15 अक्तूबर को गांधी भवन में सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। कार्मिकों को मतदान की बारीकियां और मतदान की समय-समय पर दी जाने वाली रिपोर्ट और प्रपत्र भरे जाने की जानकारियां दी जाएंगी। प्रशिक्षण के अधिकारियों को भी नामित किया गया है।
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शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव की चल रही प्रक्रिया में मतदान 23 और मतगणना 27 अक्तूबर को होगी। जिले में मतदान कराए जाने के लिए 20 मतदान केंद्रों पर 67 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। एक मतदेय स्थल पर पीठासीन अधिकारी के साथ तीन अन्य कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। एक पोलिंग पार्टी में चार कार्मिक रहेंगे। इन कार्मिकों को मतदान कराने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
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मतदान कार्मिक एवं प्रशिक्षण के सहायक प्रभारी अधिकारी डीडीओ कमलेश कुमार ने बताया कि 87 पोलिंग पार्टियों का गठन किया गया है। कार्मिकों को ड्यूटी का वितरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष के माध्यम से कराया जा रहा है। विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि ड्यूटी आदेश प्राप्ति की जानकारी भी प्राप्त कराई जाए।
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बताया कि कार्मिकों को 12 और 15 अक्तूबर को गांधी भवन में सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। कार्मिकों को मतदान की बारीकियां और मतदान की समय-समय पर दी जाने वाली रिपोर्ट और प्रपत्र भरे जाने की जानकारियां दी जाएंगी। प्रशिक्षण के अधिकारियों को भी नामित किया गया है।