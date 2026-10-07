Hardoi News: शाहपुर पवार और जरहा में बनेंगे उत्सव भवन, 2.82 करोड़ दिए
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:35 PM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
हरदोई। मल्लावां के शाहपुर पवार और बेहंदर के जरहा गांवों में अब सांस्कृतिक और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए अपने भवन होंगे। दोनों गांवों में उत्सव भवन बनवाए जाने के लिए पंचायतीराज विभाग ने 2.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। काम कराने के लिए रुपये भी दिए गए हैं। भवन बनाए जाने का काम ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाएगा।
गांवों में भी शहरों की भांति शादी-ब्याह, मांगलिक कार्यक्रम और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उत्सव भवन बनवाए जा रहे हैं। पंचायतीराज विभाग ने ग्रामीणों को शादी-विवाह समेत अन्य सामुदायिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए स्थल उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है। भरखनी में उत्सव भवन के बाद अब विकास खंड मल्लावां के शाहपुर पवार और बेहंदर के जरहा में 1.41-1.41 करोड़ रुपये से भवन बनवाए जाएंगे।
शासन ने मंगलवार को भवन बनवाए जाने की स्वीकृति के साथ ही रुपये भी दे दिए हैं। इससे इन गांवों के साथ ही आसपास के गांवों के लोगों को मांगलिक कार्यक्रमों के लिए जगह नहीं तलाशनी होगी। ग्रामीणों को कम किराये पर उत्सव भवन मिल जाएगा। वहीं ग्राम पंचायत की आमदनी का जरिया भी विकसित होगा।
विज्ञापन
---
गांवों में भी उत्सव भवन बनवाए जाने का काम कराया जा रहा है। एक भवन निर्माणाधीन है जबकि दो अन्य बनवाए जाने की स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कराते हुए काम शुरू कराया जाएगा। -श्रेया उपाध्याय, डीपीआरओ
विज्ञापन
गांवों में भी शहरों की भांति शादी-ब्याह, मांगलिक कार्यक्रम और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उत्सव भवन बनवाए जा रहे हैं। पंचायतीराज विभाग ने ग्रामीणों को शादी-विवाह समेत अन्य सामुदायिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए स्थल उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है। भरखनी में उत्सव भवन के बाद अब विकास खंड मल्लावां के शाहपुर पवार और बेहंदर के जरहा में 1.41-1.41 करोड़ रुपये से भवन बनवाए जाएंगे।
विज्ञापन
शासन ने मंगलवार को भवन बनवाए जाने की स्वीकृति के साथ ही रुपये भी दे दिए हैं। इससे इन गांवों के साथ ही आसपास के गांवों के लोगों को मांगलिक कार्यक्रमों के लिए जगह नहीं तलाशनी होगी। ग्रामीणों को कम किराये पर उत्सव भवन मिल जाएगा। वहीं ग्राम पंचायत की आमदनी का जरिया भी विकसित होगा।
विज्ञापन
गांवों में भी उत्सव भवन बनवाए जाने का काम कराया जा रहा है। एक भवन निर्माणाधीन है जबकि दो अन्य बनवाए जाने की स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कराते हुए काम शुरू कराया जाएगा। -श्रेया उपाध्याय, डीपीआरओ