सुशासन और जनसेवा के प्रतीक हैं मोदी के 25 वर्ष का सार्वजनिक जीवन : कुंवर वासित अली

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शहर में स्थित श्रीशचंद्र अग्रवाल बरात घर के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सेवा ज्योति कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। कुंवर वासित अली, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, जिला प्रभारी कमलेश मिश्रा, जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती के साथ सवायजपुर विधायक माधवेंद्र सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत कराई।यात्रा बरातघर से निकलकर डीएम चौराहा, अटल चौक होते हुए शहीद उद्यान पहुंची। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सजीव प्रसारण के जरिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुना। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि विकसित भारत 2047 सिर्फ एक सरकारी लक्ष्य नहीं बल्कि हर नागरिक की सहभागिता से पूरा होने वाला राष्ट्रीय संकल्प है।कार्यक्रम में अभियान के संयोजक जिला उपाध्यक्ष आकाश सिंह, जिला महामंत्री अनुराग मिश्रा, सतेंद्र राजपूत और ओम वर्मा, जिला उपाध्यक्ष प्रीतेश दीक्षित, सौरभ सिंह, अजय शुक्ला, महेंद्र सोनी, अलका गुप्ता, संदीप सिंह के अलावा मीडिया प्रभारी अतुल सिंह भी मौजूद रहे।बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता ही असली ताकत : कमलेश मिश्राभाजपा के जिला प्रभारी कमलेश मिश्रा ने विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर बुधवार को पार्टी कार्यालय में बैठकें कीं। बैठकों में सदर सांसद जय प्रकाश रावत, एमएलसी अशोक अग्रवाल , विधायक श्याम प्रकाश, रामपाल वर्मा और माधवेंद्र प्रताप सिह रानू भी मौजूद रहे। इस दौरान कमलेश मिश्रा ने कहा कि संगठन की वास्तविक शक्ति बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता हैं। मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय, नियमित प्रवास और जनसंपर्क पर उन्होंने जोर दिया। जिला प्रभारी ने विधानसभा वार रणनीति भी तय की। इस दौरान कार्यालय मंत्री आजाद भदौरिया, नीतू चंद्रा, सत्यम शुक्ला, डॉ. अनुज गुप्ता, गांगेश पाठक, संदीप अवस्थी आदि मौजूद रहे।