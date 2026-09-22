Hardoi News: दो प्रधानाध्यापकों पर विभागीय कार्रवाई और बीईओ का उत्तरदायित्व तय करने के निर्देश

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मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडवाल के प्राथमिक विद्यालय रेलवेगंज-द्वितीय के निरीक्षण के दौरान 37 नामांकित बच्चों के सापेक्ष 21 बच्चे उपस्थित मिले। इनमें 12 बच्चे बिना निर्धारित ड्रेस के थे। कक्षा चार व पांच के बच्चों की हिंदी की कॉपियों में वर्तनी संबंधी त्रुटियां और कॉपियों की जांच संतोषजनक न पाए जाने पर सुधार के निर्देश दिए। विद्यालय में कम छात्र उपस्थिति पर प्रधानाध्यापक को अभिभावकों से नियमित संवाद स्थापित कर न्यूनतम 90 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। विद्यालय परिसर में घास-झाड़ियां, शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था में कमियां व रसोईघर में साफ-सफाई एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं मिली।उन्होंने प्रधानाध्यापक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई और खंड शिक्षा अधिकारी का पर्यवेक्षकीय उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए एक सप्ताह में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। संविलियन विद्यालय रेलवेगंज के निरीक्षण में 76 नामांकित बच्चों के सापेक्ष मात्र 35 बच्चे उपस्थित पाए गए। प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। विद्यालय परिसर में घास व झाड़ियां पाए जाने और शौचालय तक पहुंचने का मार्ग सुगम न होने पर तत्काल साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया उपाध्याय, बीईओ डीएल राना, जिला समन्वयक एमडीएम मयंक त्रिपाठी मौजूद रहे।