श्रीगणेश महोत्सव : कलाकारों की प्रस्तुतियों ने बांधा समां

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श्रीगणेश महोत्सव में मंगलवार को श्रीसिद्धि विनायक मराठा मंडल एवं सर्राफा कमेटी के त्रिलोकीनाथ कंपाउंड में श्रीगणेश महोत्सव में श्रद्धालुओं और कमेटी पदाधिकारियों ने पूजा-अर्चना की। भोग प्रसाद अर्पित कर आरती की। श्रद्धालुओं ने विघ्नहर्ता से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। प्रदीप रस्तोगी, गोपाल मेहरोत्रा, मनी, पोला रस्तोगी, भोला, पुच्ची, बबलू कपूर व बुलबुल रस्तोगी आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।सांडीनगर में श्रीसिद्धि विनायक सेवा समिति के बाबा कमलेश्वर नाथ मंदिर सतमठिया में श्रीगणेश महोत्सव में मुकेश गुप्ता, विनीत गुप्ता और यश गुप्ता ने अपनी पत्नियों के साथ पूजा की। मोहित ब्रजवासी आर्ट ग्रुप हरदोई के कलाकारों ने मनमोहक झांकियां प्रस्तुत कीं। कलाकार मथुरा, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, राजस्थान और बरेली से आए थे। कलाकारों ने मयूर नृत्य के साथ ही भगवान लड्डू गोपाल, भक्त प्रह्लाद और भगवान विष्णु, हिरण्यकश्यप वध, श्रीकृष्ण-राधा आदि की झांकियों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। समिति के अध्यक्ष डॉ. पंकज त्रिवेदी आदि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।