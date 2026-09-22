Hardoi News: सीबीएसई क्रिकेट ट्रायल में अर्पित का दबदबा, झटके दो विकेट

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सीबीएसई क्लस्टर-पांच ईस्ट जोन के अंडर-19 क्रिकेट ट्रायल्स के बाद चयनित खिलाड़ियों की चार टीमें ईस्ट जोन-ए, बी, सी और डी बनाई गईं। इनके बीच टी-20 मुकाबले कराए गए। सेठ एमआर जयपुरिया हरदोई के अर्पित सिंह को ईस्ट जोन-ए टीम में जगह मिली। उन्होंने मुकाबले में प्रभावी गेंदबाजी करते हुए तीन ओवर में महज आठ रन देकर दो महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उनकी कसी हुई गेंदबाजी की कोचों ने सराहना की।हालांकि कड़े मुकाबले में ईस्ट जोन-ए को हार का सामना करना पड़ा और टीम तीसरे स्थान पर रही। टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अर्पित के इस प्रदर्शन और टीम की उपलब्धि से उनके विद्यालय में खुशी का माहौल है। स्कूल की प्रधानाचार्या लीना सिंह ने खुशी जताई। उन्होंने अर्पित के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए क्रिकेट कोच सूर्य प्रताप सिंह को भी बधाई दी।मुख्य ईस्ट जोन टीम के चयन पर नजरट्रायल और इन मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से अब ईस्ट जोन की मुख्य टीम का चयन किया जाएगा। चयनित टीम आगामी ईस्ट जोन जोनल टूर्नामेंट में प्रतिभाग करेगी। इसके बाद प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को सीबीएसई बोर्ड नेशनल्स के लिए मौका मिलेगा। नेशनल्स का आयोजन 24 से 30 अक्तूबर के बीच प्रस्तावित है।