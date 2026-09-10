फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Father riding a motorcycle dies after falling into a ditch the day after his son's 'Chhathi' ceremony.

Hardoi News: बेटे की छठी के अगले दिन खंती में गिरकर बाइक सवार पिता की मौत

Thu, 10 Sep 2026 10:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 10:41 PM IST
विज्ञापन
Father riding a motorcycle dies after falling into a ditch the day after his son's 'Chhathi' ceremony.
हरियावां। बेटे की छठी में आए मेहमानों को देने के लिए उपहार खरीदने जा रहा युवक बाइक समेत पानी भरी खंती में जा गिरा। खंती में बाइक के नीचे दब जाने से उनकी मौत हो गई। जीवित होने की उम्मीद में परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन यहां मृत घोषित कर दिया गया।
विज्ञापन

हरियावां थाना क्षेत्र के अलावलपुरवा निवासी प्रतिपाल (35) खेती करते थे। उनके बेटे का छठी संस्कार बुधवार को था। इसमें शामिल होने के लिए रिश्तेदार आए थे। बृहस्पतिवार शाम रिश्तेदारों को वापस जाना था। रिश्तेदारों के लिए उपहार लेने प्रतिपाल बाइक से उतरा गए थे। उतरा-अलावलपुरवा मार्ग पर गाड़ीपुरवा माेड़ के पास बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी भरी खंती में जा गिरी।
विज्ञापन

प्रतिपाल नीचे दब गए और बाइक उन पर गिर गई। राहगीरों की सूचना पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बाइक हटाकर उन्हें लेकर परिजन मेडिकल कॉलेज गए। यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार में पत्नी आरती और चार बच्चे हैं। थानााध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि घटना संज्ञान में है। बाइक अनियंत्रित होकर खंती में गिरने के कारण युवक की मौत हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed