Hardoi News: दुकानदार ने दो सफाई कर्मियों को पीटा, जवाब में नगर पालिका ने अतिक्रमण हटवाया

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ऊंचा थोक निवासी राजन (48) नगर पालिका में संविदा सफाई कर्मी हैं। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह नौ बजे वह लोनार बस अड़्डे के पास कूड़ा उठा रहे थे। कूड़ा ठेली फुटपाथ पर खड़ी थी। आरोप है कि मीट व्यापारी नदीम ने ठेलिया खड़ी करने को लेकर गाली-गलौज की। मना करने परर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। बचाने आए सफाई कर्मी राजू (25) को भी पीटा।घटना का पता चलने पर सफाई कर्मी आक्रोशित होकर कोतवाली पहुंच गए। इस बीच नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्रा और अधिशासी अधिकारी रामेंद्र सिंह भी कोतवाली पहुंचे। सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सफाई कर्मियों के साथ हुई घटना के बाद नगर पालिका के जिम्मेदारों ने मौके पर पहुंचकर सड़क और फुटपाथ खाली करा दिए। अस्थायी अतिक्रमण हटा दिया। दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की नसीहत भी दी।