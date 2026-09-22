Hardoi News: रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए आज बंद रहेगा देवमनपुर फाटक

विज्ञापन

हरदोई से लखनऊ सड़क पर बालामऊ-बघौली स्टेशन के बीच बने रेल समपार 259-सी देवमनपुर फाटक पर पटरियों की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर पवन शर्मा ने बताया कि मरम्मत कार्य के चलते देवमनपुर रेल फाटक को मंगलवार से बंद किया गया है जो बुधवार को भी सुबह दस बजे से शाम को छह बजे तक बंद रहेगा।ऐसे में फाटक बंद होने से सड़क मार्ग से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप रहेगा। सड़क से होकर फाटक के पार जाने वाले राहगीरों और वाहनों को बालामऊ स्टेशन फाटक के समपार संख्या 258-बी और समपार संख्या 260-सी बरवा सरसंड फाटक से गुजरना होगा। उन्होंने बताया कि यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों पर सड़क यातायात चालू रखा गया है। ऐसे में लोग इन वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर आवागमन कर सकते हैं।