Hardoi News: स्नैचिंग और चोरी रोकने में नाकाम बेनीगंज कोतवाल निलंबित, अतुल को मिली जिम्मेदारी

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जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक बेनीगंज कोतवाल कौशलेश सिंह को निलंबित किया गया है। पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक अतुल कुमार सिंह को बेनीगंज का नया कोतवाल बनाया गया है। इसके अलावा जहानीखेड़ा के चौकी प्रभारी कैलाश यादव और बावन चौकी प्रभारी वरुण शुक्ला को एसपी ने लाइन हाजिर किया है। अरवल थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह और हरियावां थानाध्यक्ष रीतेश चौहान का गैर जनपद तबादला होने पर दोनों को कार्यमुक्त किया गया है।कछौना के थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह को अब अरवल की जिम्मेदारी साैंपी गई है। प्रतापनगर के चौकी प्रभारी दीपक कुमार को हरियावां थानाध्यक्ष बनाया गया है। पचदेवरा थाने में तैनात उपनिरीक्षक राकेश चौधरी को प्रतापनगर चौकी प्रभारी बनाया गया है। राधानगर चौकी प्रभारी रोहित कुमार पांडेय को पचदेवरा स्थानांतरित किया गया है।बघौली चौकी प्रभारी राकेश कुमार को राधानगर चौकी प्रभारी बनाया गया है। कछौना कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक विशाल पुंडीर को बावन चौकी का प्रभारी बनाया गया है। बिलग्राम कोतवाली में तैनात अजय तोमर को बेनीगंज भेजा गया है। रूपापुर के चौकी प्रभारी अतुल गुप्ता को बघौली चौराहा चौकी प्रभारी बनाया गया है। पिहानी कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक आशीष त्यागी को रूपापुर चौकी प्रभारी बनाया गया है।