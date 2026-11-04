फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Bail plea

Hardoi News: गवाह बने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 04 Nov 2026 11:35 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
Bail plea
हरदोई। फर्जी बैनामा कराकर जमीन का नामांतरण कराने के आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज रीता कौशिक ने खारिज कर दी है। संडीला कोतवाली क्षेत्र के इटौंजा निवासी श्रीपाल गुप्ता को उनके पिता से विरासत में भूमि मिली थी। वह ज्यादातर कानपुर में रहते हैं।
विज्ञापन

आरोप है कि कुछ लोगों ने जमीन हड़पने के लिए फर्जी विक्रेता और दस्तावेज तैयार किए। 20 अगस्त 2025 को श्रीपाल गुप्ता की भूमि का बैनामा भी करा लिया। इसी आधार पर बीती छह जनवरी को नामांतरण का आदेश भी नायब तहसीलदार के न्यायालय से करा लिया था। 25 फरवरी को श्रीपाल गांव गए तो उन्हें पूरी घटना पता चली।
विज्ञापन

न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर उन्होंने कार्रवाई की मांग की। इसी आधार पर संडीला कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जमानत अर्जी में आरोपी मलिहाबाद के केठाई निवासी अनिल कुमार के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह बैनामे में सिर्फ गवाह हैं। जमीन खरीदने वाले सोहनलाल ने उसे गवाही के लिए बुलाया था। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। विवेचना के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed