फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Amidst scorching heat, electricity was available for only three hours out of twelve; staying awake all night became a necessity.

Hardoi News: भीषण गर्मी में 12 घंटे में सिर्फ तीन घंटे आई बिजली, रतजगा करना मजबूरी

Wed, 16 Sep 2026 11:00 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
Amidst scorching heat, electricity was available for only three hours out of twelve; staying awake all night became a necessity.
हरियावां। प्रदेश में गहराए बिजली संकट का असर सबसे अधिक विद्युत उपकेंद्र हरियावां पर पड़ा है। भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती से क्षेत्र के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मंगलवार रात तो बिजली व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त रही जहां 12 घंटे के भीतर उपभोक्ताओं को मात्र तीन घंटे ही बिजली नसीब हुई। नौ घंटे तक रोस्टिंग का हवाला देकर बिजली गायब रखी गई जिससे 15 हजार से अधिक आबादी को पूरी रात जागकर गुजारनी पड़ी। उपभोक्ताओं में पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश बढ़ रहा है।
विज्ञापन


उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह से बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। भीषण गर्मी और उमस के बीच रात भर बिजली न रहने से छोटे बच्चे और बुजुर्ग बेहाल रहे। कस्बे के निवासी अमोद मिश्रा ने बताया कि गर्मी में भी इतनी कटौती नहीं देखने को मिली थी जितनी इस समय हो रही है। वहीं अमित मिश्रा ने दर्द बयां करते हुए कहा कि घर के अंदर गर्मी से दम घुटता है और छत पर जाएं तो जहरीले कीड़े-मकोड़ों का खतरा रहता है। मजबूरी में पूरी रात जागकर काटनी पड़ रही है। ग्रामीण श्रीकांत का कहना है कि 24 घंटे में कुल मिलाकर केवल छह से आठ घंटे ही बिजली सप्लाई मिल पा रही है।
विज्ञापन



12 घंटे में चार बार कटी बिजली
शाम 5:00 से 7:00 बजे तक दो घंटे की पहली रोस्टिंग।
शाम 7:00 से 8:00 बजे तक एक घंटे आपूर्ति मिली।
रात 8:00 से 11:00 बजे तक तीन घंटे की फिर रोस्टिंग।
रात 11:00 से 12:00 बजे तक एक घंटे बिजली आई।
रात 12:00 से 2:00 बजे तक और फिर आगे दो-दो घंटे के अंतराल पर रोस्टिंग हुई।
12 घंटे में लोगों को महज तीन घंटे ही बिजली मिल सकी।


ऊपर (ग्रिड) से जितनी बिजली की आपूर्ति मिल पा रही है उसी के हिसाब से स्थानीय सप्लाई दी जा रही है। कटौती हमारे स्तर से नहीं बल्कि उच्च स्तर से हो रही है। -अजय शर्मा, अवर अभियंता, हरियावां
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed