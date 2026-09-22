Hardoi News: कोटे की दुकान पर 50 क्विंटल कम मिला अनाज

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बताया कि एसडीएम के निर्देश पर मंगलवार को दुकान का निरीक्षण किया गया। मौके पर मौजूद स्टॉक का मिलान किया गया तो दुकान पर करीब 50 क्विंटल गेंहू और चावल के साथ ही एक क्विंटल चीनी कम मिली। बताया कि मामले की रिपोर्ट एसडीएम को सौंपी गई है। उचित दर विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।

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मल्लावां। पूरनमऊ की राशन की दुकान पर नायब तहसीलदार की अगुवाई में टीम ने छापेमारी की। दुकान पर टीम ने खाद्यान्न सामग्री की जांच की। जांच में करीब 50 क्विंटल अनाज कम मिला। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी जितेंद्र पाठक ने बताया कि पूरनमऊ गांव के उचित दर विक्रेता रमेश चंद्र की दो माह से कम राशन वितरण करने की शिकायत बिलग्राम उपजिलाधिकारी एन राम को मिल रही थी। इस पर उपजिलाधिकारी ने जांच के लिए टीम गठित की थी। टीम का नेतृत्व नायब तहसीलदार मुकेश चौधरी ने किया। टीम में पूर्ति निरीक्षक पिंटू सिंह, उपनिरीक्षक आकाश शर्मा समेत उनको नमित किया था।