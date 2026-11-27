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परिजनों के अनुसार महिला शुक्रवार को घर से खेत पर जाने के लिए निकली थीं। इसी दौरान ब्रहमगढ़ी रेलवे फाटक के निकट रेलवे ट्रैक पर पुरबिया एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 15279 की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। ट्रेन के लोको पायलट ने घटना की सूचना स्टेशन मास्टर को दी थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने का प्रयास किया। महिला के पास घास और ईंख काटने के उपकरण भी मिले थे। बाद में परिजनों ने उनकी पहचान सुनीता के रूप में की। आशंका जताई जा रही है कि रेलवे ट्रैक पार करते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गईं।सीओ राहुल यादव ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आकर महिला की मौत हुई है। विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मामले में जांच कराई जा रही है।