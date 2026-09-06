हापुड़ में दर्दनाक हादसा: ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से भिड़ी कार, महिला की मौत, बेटी और चालक घायल

हापुड़ जिले के सिंभावली इलाके में नेशनल हाईवे 9 पर वैठ मोड़ चौकी के ऊपर बने फ्लाईओवर पर रविवार को ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से कार टकरा गई। हादसे में कार सवार 59 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी और कार चालक को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

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पुलिस के अनुसार, कार में चालक अमित पुत्र सतीश निवासी गांव गढ़ी छतरी, थाना ओरछा, जनपद मैनपुरी के अलावा बरेली निवासी बीना देवी (59) पत्नी अमरनाथ और उनकी बेटी सौम्या सवार थीं। कार एनएच 9 के फ्लाईओवर से होकर गुजर रही थी। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर आगे चल रही ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली के पीछे जा घुसी।टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार बीना देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे की सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को कार से बाहर निकाला। बीना देवी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, उनकी बेटी सौम्या और चालक अमित को मामूली चोटें आई हैं।सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हादसे की जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। महिला की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही सीओ राहुल यादव का कहना है कि संबंधित मामले में जांच कराई जा रही है घायल का उपचार जा रही है, तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।