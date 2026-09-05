फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Animal remains found in Allabakhshpur; uproar over allegations of cow slaughter.

Hapur News: अल्लाबख्शपुर में मिले पशु अवशेष, गोकशी के आरोप पर हंगामा

Sat, 05 Sep 2026 11:10 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
Animal remains found in Allabakhshpur; uproar over allegations of cow slaughter.
गांव अल्लाबख्शपुर में पशु अवशेष मिलने पर हंमागा करने के दौरान मौजूद बजरंज दल कार्यकर्ता। स्रोत
गढ़मुक्तेश्वर। कोतवाली क्षेत्र के गांव अल्लाबख्शपुर में शुक्रवार रात गोकशी किए जाने का आरोप लगाते हुए शनिवार सुबह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया।
विज्ञापन

गांव बागड़पुर की ओर ईंख के खेत में पशु के अवशेष मिलने की सूचना पर बजरंग दल के जिला सह संयोजक लोकेंद्र राणा कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।
विज्ञापन

गांव के लोगों ने शनिवार सुबह ग्रामीणों ने ईंख के खेत में पशु के अवशेष पड़े देखे। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगातार गोकशी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे ग्रामीणों में रोष है। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने मौके से मिले अवशेषों में से कुछ हिस्से को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है जबकि शेष अवशेषों को दबवा दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि करीब एक सप्ताह पहले गांव खिलवाई में गोकशी की घटना का खुलासा हुआ था।
इसके बाद अब अल्लाबख्शपुर में पशु अवशेष मिलने से लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में गोकशी करने वाले लोग सक्रिय हैं और पुलिस को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बजरंग दल के जिला सह संयोजक लोकेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं। उन्होंने पुलिस से आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार करने की मांग की।

सीओ राहुल यादव ने बताया कि अवशेषों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ता भूषण पंडित, निशांत बजरंगी, अवनीश चौहान, वीर निषाद, रोहित अग्रवाल, सचिन चौहान, आकाश शर्मा, चेतन चौहान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed