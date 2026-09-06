हापुड़ बदनौली गोलीकांड: घायल दीपक की मौत से बढ़ा आक्रोश, गांव में भारी पुलिस बल तैनात; 3 लोगों को लगी थी गोली

नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव बदनौली में हुए गोलीकांड में घायल दीपक की रविवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर गांव में कोहराम मच गया। दीपक का शव पोस्टमार्टम के बाद दोपहर गांव पहुंचेगा। जिसे लेकर गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शुक्रवार को गांव में दो पक्षों के लोगों के बीच हुए विवाद के दौरान जमकर गोलीबारी और पथराव हुआ था। गोली लगने से तीन लोग घायल हुए थे। तभी से घायल दीपक की हालत नाजुक बनी हुई थी और उसका इलाज मेरठ मेडिकल में चल रहा था। लेकिन रविवार सुबह दीपक ज़िंदगी से जंग हार गया। दीपक की मौत की सूचना मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया।हालांकि, पुलिस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व प्रधान संदीप कुमार समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दीपक की मौत के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों की ओर से दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है।एसपी ज्ञानंजय सिंह का कहना है, पुलिस की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। मुकदमे को हत्या की धाराओं में तरमीम कर बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।