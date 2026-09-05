Hapur News: बुलंदशहर इलेवन तीन विकेट से बनी विजेता
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:12 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:12 PM IST
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हापुड़। जेएमएस क्रिकेट अकादमी के मैदान पर स्पोर्ट्स फॉर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में बुलंदशहर इलेवन और हापुड़ इलेवन टीम के बीच टी-20 मैच खेला गया।
इसमें बुलंदशहर टीम ने तीन विकेट से जीत दर्ज की।
हापुड़ इलेवन टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.5 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए।
इसमें यश ने 38 रन, अदनान ने 37 रन का योगदान दिया। बुलंदशहर टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सुभान ने तीन विकेट और विवेक ने दो विकेट हासिल किए।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी बुलंदशहर इलेवन की टीम ने 18.5 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाकर तीन विकेट से मैच जीत लिया। इसमें दक्ष ने 35 रन, निखिल ने 36 रन का योगदान देकर टीम को जीत दिलाने में भूमिका निभाई।
हापुड़ इलेवन टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मनन ने दो विकेट हासिल किए।
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इसमें बुलंदशहर टीम ने तीन विकेट से जीत दर्ज की।
हापुड़ इलेवन टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.5 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए।
इसमें यश ने 38 रन, अदनान ने 37 रन का योगदान दिया। बुलंदशहर टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सुभान ने तीन विकेट और विवेक ने दो विकेट हासिल किए।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी बुलंदशहर इलेवन की टीम ने 18.5 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाकर तीन विकेट से मैच जीत लिया। इसमें दक्ष ने 35 रन, निखिल ने 36 रन का योगदान देकर टीम को जीत दिलाने में भूमिका निभाई।
हापुड़ इलेवन टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मनन ने दो विकेट हासिल किए।