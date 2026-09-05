फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Bulandshahr XI emerged victorious by three wickets.

Hapur News: बुलंदशहर इलेवन तीन विकेट से बनी विजेता

Sat, 05 Sep 2026 11:12 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
Bulandshahr XI emerged victorious by three wickets.
जेएमएस कॉलेज में आयोजित क्रिकेट मैच में मैच खेलते टीम के खिलाडी। स्रोत: एसोसिएशन
हापुड़। जेएमएस क्रिकेट अकादमी के मैदान पर स्पोर्ट्स फॉर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में बुलंदशहर इलेवन और हापुड़ इलेवन टीम के बीच टी-20 मैच खेला गया।
विज्ञापन

इसमें बुलंदशहर टीम ने तीन विकेट से जीत दर्ज की।
हापुड़ इलेवन टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.5 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए।
इसमें यश ने 38 रन, अदनान ने 37 रन का योगदान दिया। बुलंदशहर टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सुभान ने तीन विकेट और विवेक ने दो विकेट हासिल किए।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी बुलंदशहर इलेवन की टीम ने 18.5 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाकर तीन विकेट से मैच जीत लिया। इसमें दक्ष ने 35 रन, निखिल ने 36 रन का योगदान देकर टीम को जीत दिलाने में भूमिका निभाई।
हापुड़ इलेवन टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मनन ने दो विकेट हासिल किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed