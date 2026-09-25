Hapur News: बुलंदशहर रोड पर बोतलों में पेट्रोल भरकर बेच रहे दो आरोपी दबोचे

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पुलिस के अनुसार सूचना मिली कि बुलंदशहर रोड स्थित एक दुकान पर पेट्रोल को बोतलों में भरकर करीब 110 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा था। इसके बाद दुकान पर छापा मारा गया। मौके पर पेट्रोल से भरी तीन बोतलें बरामद हुई हैं। पेट्रोल को मिलावट कर बेचने का भी मामला प्रकाश में आ रहा है।सीओ दीपक चतुर्वेदी का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, मामला कालाबाजारी का लग रहा है। पूछताछ के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।