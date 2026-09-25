Hapur News: बीएसए ने पांच कर्मचारियों का किया स्थानांतरण

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हापुड़। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपा भाटी ने पांच कर्मचारी का स्थानांतरण विभिन्न कार्यालय में किया है। बेसिक अधिकारी दीपा भाटी ने बताया कि कर्मचारी दिवाकर को खंड शिक्षा अधिकारी हापुड़ कार्यालय, सुरेंद्र और मानसी को खंड शिक्षा अधिकारी धौलाना कार्यालय, अजीत सिंह को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिंभावली, प्रशांत कुमार को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हापुड़ स्थानांतरित किया है।