Hapur News: टमाटर हुआ लाल...पालक, बैगन व गोभी के दाम गिरे

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बीते दिनों हुई बारिश से टमाटर की फसल प्रभावित हुई है। फिलहाल सब्जी मंडी में बेंगलुरू और महाराष्ट्र से टमाटर की आवक हो रही है। बदलते मौसम के साथ टमाटर की कीमतों में अचानक आई तेजी ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश से पूर्व बाजार में टमाटर के दाम 40 रुपये प्रति किलो थे, जो अचानक बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो पहुंच गए हैं।महंगाई का सीधा असर निम्न मध्यम और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई पर पड़ रहा है। हालांकि क्षेत्रीय फसलों की आवक शुरू होने से पालक, बैंगन, गोभी, अदरक सहित अन्य सब्जियों के दाम में गिरावट आई है। पिछले माह 200 रुपये प्रति किलो मिलने वाले अदरक के भाव अब 100 रुपये प्रति किलो है, गोभी की कीमत भी 120-100 रुपये प्रति किलो से गिरकर 60-80 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है।बैंगन की कीमत 60 रुपये प्रति किलो से 40 रुपये किलो, पालक 70 रुपये किलो के भाव से गिरकर 60 रुपये प्रति किलो पहुंच गए हैं। इससे लोगों को राहत भी मिली है।थोक सब्जी विक्रेता किशोर कुमार का कहना है कि टमाटर की आवक दूसरे राज्य से होने के कारण इसकी कीमत 50 फीसदी तक बढ़ी हैं। वहीं मंडी में क्षेत्रीय फसलों की आवक से सब्जियों के दाम में गिरावट भी आई है।