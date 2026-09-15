Hapur News: प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सेवाकाल की उपलब्धियां जन-जन तक पहुंचाने पर रहेगा जोर

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बैठक में अभियान को लेकर विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रभारी मंत्री ने अभियान में शामिल 13 बिंदुओं पर अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों से जानकारी ली और सभी को मिलकर अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए।क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण मित्तल ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन कार्यों और उपलब्धियों की चर्चा आम जनमानस तक पहुंचाना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। जिलाध्यक्ष कविता माधरे ने जिले में कार्यक्रमों को लेकर प्रभारी मंत्री को जानकारी दी।डीएम कविता मीना व सीडीओ श्रुति शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत 12 अध्यायों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें सेवा दिवस-आशीर्वाद का दीया, मेरे सपनों का भारत-चित्र सेवा, नमो सेवा-अनकही कहानियां, आंगन मिलन सेवा, सेवा की कहानी, सेवा ज्योति कलश यात्रा-विकसित भारत का संकल्प, वडनगर से वाराणसी यात्रा, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग राष्ट्र के संग, सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज और सुशासन सेवा संवाद प्रमुख हैं। अभियान के दौरान थीम आधारित कार्यक्रमों के साथ-साथ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, विधायक हरेंद्र तेवतिया, विधायक धर्मेश तोमर, विधायक विजयपाल आढ़ती, पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह, पालिकाध्यक्ष राकेश बजरंगी, पालिकाध्यक्ष पुष्पा देवी, श्यामेंद्र त्यागी, हितेश मोदी, पिंकी त्यागी, अमित टांक आदि मौजूद रहे।