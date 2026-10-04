Hapur News: सपाइयों ने फूंका मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला, 100 से अधिक हिरासत में

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सपा जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर के नेतृत्व में जिलेभर के तमाम पदाधिकारी कार्यालय पर एकत्र हुए। निर्वाचन आयोग पर पक्षपातपूर्ण कार्यशैली का आरोप लगाते हुए वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों और संस्थागत कब्जे के खिलाफ तीखा आक्रोश व्यक्त किया। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रसभा के जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव, प्रदेशीय नेता श्याम सुंदर भुर्जी, आरिफ सिद्दीकी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला दहन कर दिया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मेरठ तिराहे तक पैदल मार्च भी शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं की काफी नोकझोंक हुई। अंबेडकर तिराहे पर कार्यकर्ताओं ने पूरी गरिमा के साथ राष्ट्रगान गाया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 का सार्वजनिक रूप से पाठ किया।इस बीच पुलिस ने जिला कार्यालय और मेरठ तिराहे से 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। करीब तीन बजे तक इन्हें पुलिस लाइन और थाने में रखा गया। जिला अध्यक्ष आनंद गुर्जर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर किसी भी प्रकार की आशंका लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता संविधान और मताधिकार की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। वहीं, सपा छात्रसभा के उपाध्यक्ष पीयूष वाल्मीकि और दीपक चुग को पुलिस ने घर में ही नजरबंद कर दिया। चुनाव लड़ने का दम भर रहे कुछ संभावित प्रत्याशी इस आंदोलन में नहीं दिखे जो चर्चा का विषय रहा। प्रदर्शन करने वालों में सुधीर चौहान, नीरज पाल, अब्दुल चौधरी, रविंद्र यादव, श्याम सुंदर भुर्जी, आदेश गोस्वामी, सीमा तनेजा, मुन्नी यादव आदि मौजूद रहे।