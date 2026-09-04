डराने वाला वीडियो: डीजल के रुपये मांगे तो सेल्समैन को घसीटा, गाड़ी के शीशे में हाथ फंसाकर 5KM तक ले गया चालक

हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पर डीजल भरने के बाद रुपये मांगने पर चालक ने सेल्समैन के साथ खौफनाक हरकत कर दी। चालक ने सेल्समैन का हाथ गाड़ी के शीशे में फंसा लिया और तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाते हुए उसे करीब पांच किलोमीटर तक घसीटता ले गया। बाद में हापुड़ की ओर जाकर सेल्समैन को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

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