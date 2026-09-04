हापुड़: पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष भिड़े, कहासुनी के बाद जमकर हुई फायरिंग, एक पक्ष के तीन लोगों को लगी गोली
अमर उजाला ब्यूरो, हापुड़ Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 04 Sep 2026 12:59 PM IST
सार
दो पक्षों में हुई फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीओ अनीता चौहान भारी पुलिस बल के साथ गांव में मौजूद हैं।
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विस्तार
नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव बदनौली में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के बाद हुई फायरिंग में एक पक्ष के तीन लोग गोली लगने से घायल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिनमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
दो पक्षों में हुई फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीओ अनीता चौहान भारी पुलिस बल के साथ गांव में मौजूद हैं। गोली लगने से एक ही पक्ष के अंश उर्फ गोलू, बंटी व मुनेश घायल हुए हैं। जिनमें अंश की हालत गंभीर बनी हुई है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है।
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दो पक्षों में हुई फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीओ अनीता चौहान भारी पुलिस बल के साथ गांव में मौजूद हैं। गोली लगने से एक ही पक्ष के अंश उर्फ गोलू, बंटी व मुनेश घायल हुए हैं। जिनमें अंश की हालत गंभीर बनी हुई है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है।
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