Hapur News: पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था को लेकर हड़ताल पर रहे सरकारी बैंक कर्मचारी

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संगठन के कोऑर्डिनेटर आरके माहेश्वरी ने बताया कि लंबे समय से सरकारी बैंक कर्मचारी सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मांगें पूरी नहीं होने पर बैंक कर्मचारी 28, 29 और 30 सितंबर को भी हड़ताल पर रहेंगे।हड़ताल के कारण शहर के गढ़ रोड, रेलवे रोड, पक्का बाग, बुलंदशहर रोड सहित अन्य स्थानों पर सरकारी बैंकों में नकदी जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट सहित अन्य बैंकिंग कार्य प्रभावित हुए। बैंकों के मुख्य गेट पर हड़ताल और बैंक बंद रहने संबंधी नोटिस चस्पा किए गए थे। इसके बावजूद कई ग्राहक बैंक पहुंच गए और बंद शाखाओं को देखकर उन्हें लौटना पड़ा। इस मौके पर मनोज भारद्वाज, शीशपाल, एलआर गुप्ता, दीपक, सतीश, तमन्ना, अलका आदि भी मौजूद रहे।