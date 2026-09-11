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हापुड़: बदनौली जा रहे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को पुलिस ने रोका, पुलिस-कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक, देखें

Fri, 11 Sep 2026 11:11 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़
अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़ Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 11 Sep 2026 11:11 PM IST
सार

बदनौली मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम शुक्रवार देर शाम हापुड़ पहुंचे। एससी/एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। पुलिस और प्रशासन ने उन्हें कुराना टोल पर बेरिकेडिंग कर रोक दिया।

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Police stopped Congress state in-charge who was on his way to Badanoli a scuffle broke out between police and
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को पुलिस ने रोका - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बदनौली मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम शुक्रवार देर शाम हापुड़ पहुंचे। एससी/एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। पुलिस और प्रशासन ने उन्हें कुराना टोल पर बेरिकेडिंग कर रोक दिया।

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इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय, सुरक्षा और उचित मुआवजा देने की मांग की। राजेंद्र पाल गौतम का हापुड़ पहुंचने का कार्यक्रम दोपहर ढाई बजे तय था। जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ता बुलंदशहर रोड बाईपास स्थित सोना पेट्रोल पंप पर एकत्र हुए। पिलखुवा सीओ सहित कई थानों की पुलिस कुराना टोल पर तैनात थी। शाम करीब सवा छह बजे गौतम अपने काफिले के साथ बुलंदशहर की ओर से आए। पुलिस अधिकारियों ने धारा 163 लागू होने की बात कही। उन्होंने गौतम से आगे न जाने की अपील की। गौतम ने पीड़ित परिवार से मिलने पर रोक लगाने पर सवाल उठाया। उन्होंने प्रदेश सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
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कांग्रेस की प्रमुख मांगें
कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सरकार से कई प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए एक करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा। परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की गई। साथ ही, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। गौतम ने इस दौरान परिजनों से फोन पर बात भी की।
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प्रदेश सरकार पर निशाना
कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को अनुचित बताया। कांग्रेस ने पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय दिलाने पर जोर दिया।
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