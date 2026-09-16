Hapur News: आज चार घंटे बंद रहेगा पटना मुरादपुर बिजलीघर
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:57 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:57 PM IST
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हापुड़। पटना मुरादपुर बिजलीघर से जुड़े इलाकों में बृहस्पतिवार सुबह 11 से दो व दोपहर तीन से चार बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता सचिन द्विवेदी ने बताया कि बिजनेस प्लान में 33 केवी लाइन पर खंभे लगाने का कार्य होगा।
इस कारण किला कोना, चैनापुरी, मिनाक्षी रोड, नवीकरीम, मोरपुरा, फूलगढ़ी, अयोध्यापुरी, अनुज विहार, सोहनपुर, भीमनगर, शिवनगर, सुभाष नगर, सर्वोदय कॉलोनी, साकेत, कविनगर, लक्ष्मणपुरा, हरजसपुरा, घनश्यामपुरा, चेतनपुरा, कन्हैयापुरा, नवज्योति कॉलोनी, शास्त्रीनगर, कासमपुरा, गढ़ गेट, सोटावाली, अंबेडकरनगर, प्रहलाद नगर, गढ़ रोड, नई मंडी, पटना, मुरादपुर, जरौठी, लोधीपुर, मंसूरपुर की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
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इस कारण किला कोना, चैनापुरी, मिनाक्षी रोड, नवीकरीम, मोरपुरा, फूलगढ़ी, अयोध्यापुरी, अनुज विहार, सोहनपुर, भीमनगर, शिवनगर, सुभाष नगर, सर्वोदय कॉलोनी, साकेत, कविनगर, लक्ष्मणपुरा, हरजसपुरा, घनश्यामपुरा, चेतनपुरा, कन्हैयापुरा, नवज्योति कॉलोनी, शास्त्रीनगर, कासमपुरा, गढ़ गेट, सोटावाली, अंबेडकरनगर, प्रहलाद नगर, गढ़ रोड, नई मंडी, पटना, मुरादपुर, जरौठी, लोधीपुर, मंसूरपुर की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
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