फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Paneer fails to meet quality standards a fine of ₹1.25 lakh imposed in Hapur

हापुड़: मानकों पर खरा नहीं उतरा पनीर, 1.25 लाख का जुर्माना, पिछले वर्ष टीम ने छापा मारकर वाहन से लिया था नमूना

Wed, 21 Oct 2026 06:48 AM IST
Digvijay Singh शुभम गोयल, अमर उजाला, हापुड़
शुभम गोयल, अमर उजाला, हापुड़ Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 21 Oct 2026 06:48 AM IST
सार

हाईवे-09 स्थित छिजारसी टोल प्लाजा के पास अमरोहा से दिल्ली ले जाते हुए पकड़ा गया करीब 1500 किलोग्राम पनीर जांच में मानकों पर खरा नहीं उतरा है। पनीर में फैट (वसा) अधिक मिला है। जांच रिपोर्ट आने के बाद एडीएम संदीप कुमार की कोर्ट ने अमरोहा के डेयरी संचालक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन
Paneer fails to meet quality standards a fine of ₹1.25 lakh imposed in Hapur
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हाईवे-09 स्थित छिजारसी टोल प्लाजा के पास अमरोहा से दिल्ली ले जाते हुए पकड़ा गया करीब 1500 किलोग्राम पनीर जांच में मानकों पर खरा नहीं उतरा है। पनीर में फैट (वसा) अधिक मिला है। जांच रिपोर्ट आने के बाद एडीएम संदीप कुमार की कोर्ट ने अमरोहा के डेयरी संचालक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन


पिछले वर्ष 24 अक्तूबर को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम मिलावट रोकने के लिए जिले में कार्रवाई कर रही थी। सूचना मिली कि अमरोहा से एक वाहन में भरकर करीब 1500 किलोग्राम पनीर दिल्ली में आपूर्ति के लिए जा रहा है। इस पर विभागीय टीम ने छापा मारा था। टीम ने मिलावट के शक पर पनीर का नमूना जांच के लिए भेजा था।
विज्ञापन


नमूने की जांच रिपोर्ट पिछले वर्ष 24 दिसंबर को आई थी। पनीर में वसा (फैट) की मात्रा निर्धारित अधिकतम सीमा 44 से अधिक मिली। विभाग के अनुसार, स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) में रिफाइंड और वनस्पति घी मिलाकर पनीर बनाया जा रहा था। इसलिए पनीर खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों में तय गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले में एडीएम संदीप कुमार ने बताया कि प्रकरण में न्याय निर्णायक अधिकारी ने न्यूरान डेयरी के संचालक पर कुल 1.25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसमें बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने के मामले में 25 हजार और पनीर का नमूना मानक के अनुरूप नहीं मिलने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed