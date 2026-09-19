Hapur News: 33 केवी लाइन पर होगा सुधार कार्य, छह घंटे ठप रहेगी बिजली

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उपैड़ा बिजलीघर के अवर अभियंता महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं को निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति देने के उद्देश्य से यह मेंटेनेंस व सुधार कार्य कराया जा रहा है। कार्य पूरा होते ही विद्युत आपूर्ति तुरंत बहाल कर दी जाएगी। बिजली कट के कारण उपैड़ा, शकरपुर, रसूलपुर, दयानगर, कुचेसर रोड चौपला, फतेहपुर, शाहपुर जट्ट और कनिया कल्याणपुर सहित आसपास के ग्रामीण व व्यावसायिक क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

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कुचेसर चौपला। सिंभावली 220 केवी उपकेंद्र से पोषित 33 केवी उपैड़ा बिजलीघर से जुड़े गांवों और कस्बे में रविवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत निगम द्वारा बिजनेस प्लान के अंतर्गत जर्जर तारों को बदलने और लंबे स्पैन के बीच नए पोल लगाने का कार्य कराया जाएगा। इसके चलते दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक करीब छह घंटे बिजली कट रहेगा।